HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Gelar Nobar Timnas Indonesia Vs Irak di Monas Besok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |18:06 WIB
Pemprov DKI Gelar Nobar Timnas Indonesia Vs Irak di Monas Besok
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggelar nonton bareng Perebutan Juara 3 Piala Asia U-23 yang mempertemukan Timnas Indonesia vs Irak di Silang Monas, Jakarta Pusat pada Kamis (2/5) besok malam. Adapun Pemprov DKI berkolaborasi dengan MNC Media Group sebagai pemegang hak siar gelaran Piala Asia U-23 2024.

"Bersama kita nyalakan lagi semangat untuk Timnas Indonesia menuju Olimpiade Paris 2024! Yuk, nonton bareng pertandingan perebutan juara 3 U-23 Asian Cup 2024 Indonesia melawan Iraq di Monumen Nasional (MONAS)," tulis caption laman Instagram @dkijakarta dikutip, Rabu (1/5/2024).

Pemprov DKI juga mengajak masyarakat meramaikan nobar di Monas besok untuk mendukung Timnas Indonesia.

"Tunjukkan dukungan kalian agar semangat juang Timnas Indonesia selalu membara saat berlaga di lapangan. Jangan lupa sebarkan dan ajak keluarga, teman, dan kerabatmu ya!" serunya.

Sebagai informasi, MNC Media Group mendukung sepakbola Indonesia dengan cara menyediakan tayangan siaran langsung gratis serta mempersilahkan nobar non komersial.

Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan dalam babak Semifinal dengan skor 0-2 sehingga harus bertemu Irak dalam perebutan tiket langsung menuju Olimpiade Paris. Apabila Timnas Indonesia kalah dari Irak harus melawan Guinea U-23 dalam babak Playoff untuk mentas di ajang Olimpiade.

(Khafid Mardiyansyah)

      
