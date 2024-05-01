Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Turap Setinggi 4 Meter di Babakan Madang Longsor, 5 Bangunan Terdampak

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |18:20 WIB
Turap Setinggi 4 Meter di Babakan Madang Longsor, 5 Bangunan Terdampak
Turap setinggi 4 meter longsor (Foto : BPBD Bogor)
BOGOR - Turap yang berada di wilayah Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor longsor. Sejumlah bangunan di sekitar terdampak dalam kejadian tersebut.

"Hujan deras dengan durasi yang cukup lama mengakibatkan turap longsor," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Rabu (1/5/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi pada Selasa 30 April 2024 malam. Rincian turan yang longsor memiliki panjang 11 meter, tinggi 4 meter dan lebar 1,5 meter.

"Mengenai rumah yang berada di bawah turap tersebut," tambahnya.

Dalam kejadian ini, sebuah warung yang berada di atas turap rusak terdampak longsor dan tidak bisa digunakan kembali. Juga terdapat empat rumah lainnya terdampak terkena longsoran.

"Dikhawatirkan apabila longsoran belum diperbaiki dan hujan turun kembali dengan waktu yang cukup lama akan mengakibatkan longsor susulan yang berdampak pada tingkat kerusakan," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
