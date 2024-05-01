Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengemudi Ngantuk, Truk Boks Tabrak Rumah Makan Padang di Cileungsi Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |20:44 WIB
Pengemudi Ngantuk, Truk Boks Tabrak Rumah Makan Padang di Cileungsi Bogor
A
A
A

BOGOR - Truk boks mengalami kecelakaan di Jalan Raya Cileungsi-Jonggol, Kabupaten Bogor. Belum ada laporan terkait korban jiwa dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 14.55 WIB. Awalnya, truk dengan nomor polisi B 1924 CCF itu melaju dari arah Jonggol menuju Cileungsi.

"Di TKP pengemudi hilang konsentrasi diduga mengantuk," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Rabu (1/5/2024).

Alhasil, mobil tersebut oleng ke kiri jalan dan menabrak rak penjual helm. Tak sampai di situ, truk juga menabrak bagian depan rumah makan padang.

"Menabrak rak penjual helm dan berhenti menabrak rumah makan," jelasnya.

Dalam kejadian ini, rumah makan padang mengalami kerusakan pada bagian depan. Polisi belum menerima laporan adanya korban dalam kejadian ini.

"Sementara masih nihil (korban)," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
