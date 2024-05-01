Kasus Prajurit TNI AL Pukul Supir Catering di Cileungsi Berakhir Damai

JAKARTA - Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal) memastikan peristiwa percecokan antara anggotanya dengan supir pikap katering di daerah Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, telah dilakukan mediasi diantara keduanya. Diketahui, peristiwa ini sempat viral di media sosial.

Dalam keterangan tertulis Dispenal menyampaikan bahwa telah dilaksanakan mediasi antara personel TNI AL dan Supir Mobil Catering yang terlibat percekcokan di wilayah Cilengsi.

"Peristiwa tersebut sempat viral pada sejumlah Platform media sosial, dan saat ini telah dimediasi dan permasalahan yang timbul akibat peristiwa tersebut sudah dapat diluruskan," tulis keterangan Dispenal, Rabu (1/5/2024).

Dalam pernyataan publik, pengendara pikap bernama Afif membenarkan bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.15 WIB di daerah Cileungsi, telah terjadi pemukulan oleh Kopka Khairul Anam kepada dirinya dikarenakan menyalip Mobil Kopka Khairul dengan jarak yang cukup dekat.

"Bahwa benar saya pengendara mobil pikap grand max mengakui melakukan pelanggaran lalulintas dengan mengendarai mobil secara kencang dan ugal-ugalan setelah terjadinya pemukulan dengan maksud untuk mengejar mobil bapak Khairul Anam untuk meminta penjelasan mengapa terjadi pemukulan tersebut dan mematahkan spion kiri mobil Kopka Khairul," ujar Afif.

Afif juga mengakui telah melakukan perlawanan dengan cara mengejar dan merekam video yang dilakukan oleh temannya. Dalam mediasi itu, Afif meminta maaf karena sudah sengaja membuat video kejadian Kopka Khairul Anam dan tanpa diketahui video tersebut viral di media sosial.