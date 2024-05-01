Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Prajurit TNI AL Pukul Supir Catering di Cileungsi Berakhir Damai

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |23:55 WIB
Kasus Prajurit TNI AL Pukul Supir Catering di Cileungsi Berakhir Damai
Mediasi kasus prajurit TNI AL dengan sopir di Bogor (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal) memastikan peristiwa percecokan antara anggotanya dengan supir pikap katering di daerah Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, telah dilakukan mediasi diantara keduanya. Diketahui, peristiwa ini sempat viral di media sosial.

Dalam keterangan tertulis Dispenal menyampaikan bahwa telah dilaksanakan mediasi antara personel TNI AL dan Supir Mobil Catering yang terlibat percekcokan di wilayah Cilengsi.

"Peristiwa tersebut sempat viral pada sejumlah Platform media sosial, dan saat ini telah dimediasi dan permasalahan yang timbul akibat peristiwa tersebut sudah dapat diluruskan," tulis keterangan Dispenal, Rabu (1/5/2024).

Dalam pernyataan publik, pengendara pikap bernama Afif membenarkan bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.15 WIB di daerah Cileungsi, telah terjadi pemukulan oleh Kopka Khairul Anam kepada dirinya dikarenakan menyalip Mobil Kopka Khairul dengan jarak yang cukup dekat.

"Bahwa benar saya pengendara mobil pikap grand max mengakui melakukan pelanggaran lalulintas dengan mengendarai mobil secara kencang dan ugal-ugalan setelah terjadinya pemukulan dengan maksud untuk mengejar mobil bapak Khairul Anam untuk meminta penjelasan mengapa terjadi pemukulan tersebut dan mematahkan spion kiri mobil Kopka Khairul," ujar Afif.

Afif juga mengakui telah melakukan perlawanan dengan cara mengejar dan merekam video yang dilakukan oleh temannya. Dalam mediasi itu, Afif meminta maaf karena sudah sengaja membuat video kejadian Kopka Khairul Anam dan tanpa diketahui video tersebut viral di media sosial.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182674//viral-h5TK_large.jpg
Mencekam! Ormas BPPKB Bentrok dengan Kelompok Mata Elang di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/612/3182584//driver_arogan-ceAu_large.jpg
Viral Pengemudi Fortuner Arogan Melaju Lawan Arah, Psikolog Ungkap Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/15/3182601//viral_fortuner_lawan_arah-iUVx_large.jpg
Viral Aksi Arogan Pengemudi Fortuner Lawan Arah, Disetop Malah Nantangin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/612/3182579//viral-7lIx_large.jpg
Viral Pengemudi Fortuner Lawan Arah Malah Nantangin Mau Diaduin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182572//polisi_di_bogor_tolak_suap_rp100_ribu-TWVw_large.PNG
Viral! Polisi di Bogor Tolak Suap Rp100 Ribu dari Pelanggar Lalu Lintas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/33/3182508//indy_barends-c0ow_large.JPG
Indy Barends Viral di X dan Dikaitkan dengan RM BTS, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement