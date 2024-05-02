Punya Golden Tiket, PKB Siap Lawan Khofifah di Pilgub Jatim 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan partainya akan mencalonkan kader sendiri dan siap menghadapi petahana Khofifah Indar Parawansa dalam Pilgub Jawa Timur 2024.

Sebagai pemenang Pemilu 2024 di Jatim, PKB bisa mengusung calon gubernur sendiri tanpa perlu koalisi. Tapi, meski punya golden tiket, Cak Imin mengaku PKB tetap butuh teman koalisi.

"Golden tiket di Jawa Timur kita sedang proses (penjaringan calon gubernur), kita juga butuh koalisi, kita butuh ketokohan, kita butuh mesin pemenangan. Jadi kita siap (melawan) petahana (Khofifah), kan kita partai pemenang," ujar Gus Imin di sela Ta'aruf Politik Calon Kepala Daerah di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Gus Imin mengaku PKB percaya diri untuk memajukan kader internal di Jawa Timur.

"Macem-macem, ada yang rata-rata di provinsi hanya Jawa Timur yang mandiri, harus koalisi di berbagai provinsi. Kalau di Kabupaten banyak yang bisa mandiri," terang Gus Imin.