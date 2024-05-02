Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Awas! Gunung Ruang Berpotensi Erupsi Susulan Lebih Besar

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |21:15 WIB
Awas! Gunung Ruang Berpotensi Erupsi Susulan Lebih Besar
Menko PMK Muhajir Effendy (tengah) memberi keterangan pers (Foto: MPI/Mufarida)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan masih ada potensi erupsi susulan Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara yang lebih besar.

Saat ini, menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diperkirakan ada 12 ribu masyarakat yang harus dievakuasi dari radius 7 kilometer (Km) pasca erupsi Gunung Ruang pada 30 April 2024 lalu.

“Ya, kan masih ada erupsi susulan yang lebih besar ya, karena itu memang masih kemungkinan ada perubahan-perubahan, tapi yang saya katakan oleh Pak Sestama saya kira itu data terakhir yang kita dapat,” ungkap Muhadjir saat Konferensi Pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Sementara Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Gunung Api (PVMBG), Hendra Gunawan mengatakan bahwa Gunung Ruang memiliki ciri khas erupsi yang cepat. Bahkan, dalam hitungan jam terjadi kenaikan status seperti saat erupsi pada 16 April lalu.

“Bahwa kita bisa lihat khasnya Ruang cepat sekali, kita harus respon selalu siaga hitungan jam. "Jadi tanggal 16 April kita naikkan ke Waspada dan hari yang sama sore kita harus naik ke Siaga, jarang gunung seperti ini,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
