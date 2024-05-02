Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eko Marjono Sah Jadi Deputi Informasi dan Data KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |22:50 WIB
Eko Marjono Sah Jadi Deputi Informasi dan Data KPK
Eko Marjono dilantik sebagai Deputi Inda KPK (Foto: Humas KPK)
JAKARTA - Eko Marjono resmi dilantik sebagai Deputi Bidang Informasi dan Data (Inda) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelantikan berlangsung di Aula Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa 30 April 2024.

Pelantikan Eko yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas atau Plt Deputi Inda disaksikan langsung oleh Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Sekjen KPK Cahya H. Harefa.

Dalam sambutannya, Nawawi berpesan agar Eko dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan semangat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 BACA JUGA:

Nawawi juga mengingatkan, perlunya mencermati secara teliti penjabaran dalam peta strategis pemberantasan korupsi yang telah ditetapkan, baik dalam sasaran strategis maupun indikator kinerja.

Halaman:
1 2
      
