HOME NEWS NASIONAL

Gibran: Begitu Dilantik Kami Lansung Kerja, Kerja, Kerja

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |21:35 WIB
Gibran: Begitu Dilantik Kami Lansung Kerja, Kerja, Kerja
Gibran Rakabuming Raka. (Foto: R August)
A
A
A

SOLO - Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka memastikan bahwa ia dan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan langsung bekerja usai dilantik pada 20 Oktober 2024.

Prabowo-Gibran telah bersepakat dengan pemerintahan Jokowi guna meminimalkan proses belajar dan adaptasi dalam urusan transisi kekuasaan.

 BACA JUGA:

Proses belajar dan adaptasi yang saat ini masih berlangsung diharapkan akan mempercepat pemahaman Prabowo-Gibran terhadap kondisi Pemerintahan.

"Kami sudah menyepakati untuk meminimalkan learning proses dan adaptasi. Begitu dilantik langsung kami kerja, kerja, kerja dan mengeksekusi," ujarnya di Kantor KPU Solo, Kamis (2/4).

