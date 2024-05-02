Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Status Pintu Air Pasar Ikan Penjaringan Naik ke Siaga 2

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |01:20 WIB
Waspada! Status Pintu Air Pasar Ikan Penjaringan Naik ke Siaga 2
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan perkembangan terbaru terkait tinggi muka air di sejumlah pos pemantauan. Dalam laporannya, status pintu air Pasar Ikan berstatus siaga dua atau siaga.

"Pantauan tinggi muka air, Kamis, 02 Mei 2024 pukul 00.00 WIB," tulis BPBD di akun X resminya @BPBDJakarta.

Dalam laporan pemantauan, pintu air Pasar Ikan ditetapkan berstatus siaga dua atau siaga. Selebihnya, berdasarkan perkembangan di pos pemantauan, tinggi muka air terpantau masih dalam keadaan normal atau siaga 4.

Berikut rincian dari tinggi muka air di sejumlah lokasi pemantauan:

1. Katulampa : 20 cm, mendung tipis, siaga 4

2. Depok : 130 cm, mendung tipis, siaga 4

3. Manggarai : 680 cm, terang, siaga 4

4. Karet : 320 cm, terang, siaga 4

5. Krukut Hulu : 90 cm, mendung, siaga 4

