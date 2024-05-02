Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pembunuh Wanita yang Jasadnya Dimasukan ke Koper Ditangkap, Polisi Gali Motif

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |05:14 WIB
Pembunuh Wanita yang Jasadnya Dimasukan ke Koper Ditangkap, Polisi Gali Motif
A
A
A

BEKASI - Pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di dalam koper di tiba di Mapolsek Cikarang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya pelaku berhasil diringkus polisi di daerah Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

"Malam ini (pelaku) tiba kurang lebih pukul 21.30 di Jakarta, dan langsung di bawa ke Polsek Cikarang Barat," kata Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnald Patiran kepada wartawan, Kamis (2/5/2024) dini hari di Mapolsek Cikarang Barat.

Gurnald mengatakan saat ini polisi akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaku untuk mengetahui motif melakukan pembunuhan tersebut.

"Nanti untuk keterangan lebih lanjut akan disampaikan oleh bapa Kapolres Kepala direktur pimpinan Umum Polda Metro Jaya, dan Bapa Kabid Humas akan disampaikan nanti di hari Jumat akan disampaikan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan," terangnya.

Sebelumnya, polisi menangkap seorang laki-laki diduga pembunuh wanita yang ditemukan dalam koper di kawasan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Pelaku ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

"Telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper beberapa waktu yang lalu di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam pesan singkat, Rabu (1/5/2024).

Dia mengatakan, penangkapan dilakukan oleh tim gabungan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Satreskrim Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Barat dan Satreskrim Polrestabes Bandung.

Halaman:
1 2
      
