Sampah Pasca-Demo Hari Buruh di Jakarta Capai 60 Meter Kubik

JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengerahkan ratusan personel pasukan oranye untuk membersihkan tumpukan sampah usai peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di beberapa titik wilayah Jakarta, Rabu 1 Mei 2024.

"Kita punya protap (prosedur tetap) yang rutin untuk menangani kebersihan usai adanya peringatan Hari Buruh 1 Mei 2024 tadi atau Mau Day di Monumen Nasional (Monas) dan Gedung MPR DPR dengan personel 180 orang," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI (Kadis LH) Jakarta, Asep Kuswanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Asep menyebut, kegiatan bersih-bersih dan pengangkutan sampah ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan jajarannya. Sehingga pihaknya tidak terlalu berisiko dengan adanya peringatan Hari Buruh.

Selain itu, Asep mengatakan personel kebersihan akan langsung bergerak setelah peringatan selesai. Pihaknya memastikan seluruh sampah akan diangkut meskipun berlangsung hingga malam hari.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan untuk mengantisipasi penumpukan sampah DLH telah menyiagakan sebanyak 36 unit armada sampah yang terdiri dari sembilan unit truk sampah anorganik, enam unit mobil lintas, delapan unit mobil lintas traga, tujuh unit truk penyapu debu jalan atau road sweeper, dan enam unit mobil pengepres sampah (compactor).

"Untuk sampah yang dihasilkan berdasarkan kegiatan bersih-bersih yang tadi berlangsung di Monas, Gedung MPR/DPR, volume sampah 60 meter per kubik," pungkasnya.

(Awaludin)