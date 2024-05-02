Prajurit TNI AL Pukul Sopir Catering, Danpuspom TNI: Sudah Kita Tindaklanjuti!

JAKARTA - Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto menyebut soal kasus oknum Prajurit TNI AL Kopka Khairul Anam yang memukul sopir catering bernama Afif di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin (29/4) yang viral di media sosial sudah dimediasi.

"Jadi berkaitan dengan kemarin yang terakhir yang viral, salah satu oknum, dan sudah kita tindaklanjuti dan sudah ada mediasi dari Dansat (komandan satuan) nya," kata Yusri disela kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) POM TNI-Propam Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (2/5/2024).

Yusri menyebut ada miss komunikasi hingga menimbulkan perselisihan di jalan. Ia memastikan kasus itu sudah ditangani.

"Jadi memang ada miss komunikasi, ada perselisihan di jalan dan audah ditindaklanjuti Dansat ya dan sudah kita tangani," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal) memastikan peristiwa percecokan antara anggotanya dengan supir pikap katering di daerah Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, telah dilakukan mediasi diantara keduanya.