Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prajurit TNI AL Pukul Sopir Catering, Danpuspom TNI: Sudah Kita Tindaklanjuti!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |10:37 WIB
Prajurit TNI AL Pukul Sopir Catering, Danpuspom TNI: Sudah Kita Tindaklanjuti!
Oknum TNI AL Pukul Sopir/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

 

JAKARTA - Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto menyebut soal kasus oknum Prajurit TNI AL Kopka Khairul Anam yang memukul sopir catering bernama Afif di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin (29/4) yang viral di media sosial sudah dimediasi.

"Jadi berkaitan dengan kemarin yang terakhir yang viral, salah satu oknum, dan sudah kita tindaklanjuti dan sudah ada mediasi dari Dansat (komandan satuan) nya," kata Yusri disela kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) POM TNI-Propam Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (2/5/2024).

Yusri menyebut ada miss komunikasi hingga menimbulkan perselisihan di jalan. Ia memastikan kasus itu sudah ditangani.

"Jadi memang ada miss komunikasi, ada perselisihan di jalan dan audah ditindaklanjuti Dansat ya dan sudah kita tangani," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal) memastikan peristiwa percecokan antara anggotanya dengan supir pikap katering di daerah Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, telah dilakukan mediasi diantara keduanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168589/tni_al-hpud_large.jpg
Kapal Perang TNI AL Terbesar di Asia Tenggara Tiba di Tanjung Priok, Militer Indonesia Semakin Ditakuti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/340/3165545/pemukulan-2RaN_large.jpg
TNI AL Tanggapi Kasus Kematian Warga Pekanbaru Diduga Dianiaya Oknum Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159157/viral-sNY7_large.jpg
Pasukan Rahasia TNI Buat Drone Tempur Kamikaze untuk Operasi Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157975/hadi-PTGL_large.jpg
Pemerintah Sedang Cari Jalan Keluar Terbaik Terkait Nasib Satria Arta Kumbara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157110/perang-2VJO_large.jpg
Eks Marinir TNI AL Satria Kumbara Minta Dipulangkan dari Medan Perang Ukraina, Kemlu Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/337/3156992/tb_hasanudin-cKZB_large.jpg
TB Hasanuddin: Pastikan Status Disertir TNI AL Satria Kumbara yang Menjadi Tentara Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement