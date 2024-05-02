Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Mayat Dalam Koper, Motif Pelaku: Butuh Duit Buat Menikah

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |11:34 WIB
Kasus Mayat Dalam Koper, Motif Pelaku: Butuh Duit Buat Menikah
Rekaman CCTV sebelum korban dibunuh dan dimasukkan ke dalam koper (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Motif pembunuhan tersangka berinisial AARN terhadap perempuan berinisial RM (50) diduga karena kebutuhan ekonomi untuk biaya menikah. Pelaku melakukan persetubuhan dan membunuh korban karena tengah membawa uang perusahaan yang hendak disetorkan ke bank.

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, pihaknya tengah mendalami secara tuntas motif pembunuhan.

"Ada motif kebutuhan ekonomi karena pelaku mau menikah," kata Rovan saat dikonfirmasi, Kamis (2/5/2024).

Pelaku diduga mengetahui bahwa korban membawa uang milik perusahaan yang hendak disetorkan ke bank. Selain melakukan pembunuhan korban juga diduga menyetubuhi korban.

"Korban sempat disetubuhi, diambil duitnya. Duit kantor yang mau disetor ke bank," jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya masih terus melakukan pendalaman terhadap motif pelaku dengan memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti yanh ditemukan.

Tersangka AARN saat ini telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polsek Cikarang Barat. Dia ditangkap di daerah Palembang Sumatera Selatan tanpa ada perlawanan. Penangkapan tersebut merupakan hasil kerjasama tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Barat dan Polres Kota Besar Bandung.

"Telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper beberapa waktu yang lalu di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi," kata Hal Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

"Pelaku diamankan di Palembang, saat ini sedang dalam perjalanan ke Jakarta, selanjutnya dilakukan pendalaman," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718/mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181659/mayat-aXRA_large.jpeg
Tak Pinjamkan Uang, Pria Ini Dililit Kawat hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement