Kasus Mayat Dalam Koper, Motif Pelaku: Butuh Duit Buat Menikah

Rekaman CCTV sebelum korban dibunuh dan dimasukkan ke dalam koper (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Motif pembunuhan tersangka berinisial AARN terhadap perempuan berinisial RM (50) diduga karena kebutuhan ekonomi untuk biaya menikah. Pelaku melakukan persetubuhan dan membunuh korban karena tengah membawa uang perusahaan yang hendak disetorkan ke bank.

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, pihaknya tengah mendalami secara tuntas motif pembunuhan.

"Ada motif kebutuhan ekonomi karena pelaku mau menikah," kata Rovan saat dikonfirmasi, Kamis (2/5/2024).

Pelaku diduga mengetahui bahwa korban membawa uang milik perusahaan yang hendak disetorkan ke bank. Selain melakukan pembunuhan korban juga diduga menyetubuhi korban.

"Korban sempat disetubuhi, diambil duitnya. Duit kantor yang mau disetor ke bank," jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya masih terus melakukan pendalaman terhadap motif pelaku dengan memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti yanh ditemukan.

Tersangka AARN saat ini telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polsek Cikarang Barat. Dia ditangkap di daerah Palembang Sumatera Selatan tanpa ada perlawanan. Penangkapan tersebut merupakan hasil kerjasama tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Barat dan Polres Kota Besar Bandung.

"Telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper beberapa waktu yang lalu di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi," kata Hal Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

"Pelaku diamankan di Palembang, saat ini sedang dalam perjalanan ke Jakarta, selanjutnya dilakukan pendalaman," kata dia.