Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral di Medsos Oknum Suporter Bola Bentrok di Stasiun Manggarai

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |13:23 WIB
Viral di Medsos Oknum Suporter Bola Bentrok di Stasiun Manggarai
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) oknum suporter bola terlibat bentrok di Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu (1/5/2024).

External Relations and Corporate Image CareKAI Commuter, Leza Arlan pun mengonfirmasi peristiwa tersebut. Ia mengatakan, keributan terjadi di area hall lantai 1 Stasiun Manggarai pada 19.50 WIB.

"Dapat kami sampaikan bahwa keributan terjadi antar pengguna yang terindikasi sebagai supporter sepakbola," katanya kepada wartawan, Kamis (2/5/2024).

"Seluruh petugas keamanan di Stasiun Manggarai yang terdiri dari PKD dan BKO Marinir langsung melakukan pengamanan di area hall lantai 1 tersebut," sambungnya.

Leza menjelaskan, kejadian bermula saat Commuter Line No. 1059B dengan rute Bogor - Manggarai masuk di stasiun Manggarai dan proses penurunan pengguna KRL.

"Lalu terdapat rombongan pengguna (indikasi suporter bola), pada saat berada di area hall lantai 1 tiba-tiba rombongan tersebut berhamburan mengejar pengguna lain yang terindikasi sebagai suporter sepakbola klub lainnya," katanya.

"Tanpa diketahui permasalahannya sehingga pengguna yang di kejar berlari dan berpencar menuju ke area gate timur, gate barat dan peron," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812//viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182674//viral-h5TK_large.jpg
Mencekam! Ormas BPPKB Bentrok dengan Kelompok Mata Elang di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/612/3182584//driver_arogan-ceAu_large.jpg
Viral Pengemudi Fortuner Arogan Melaju Lawan Arah, Psikolog Ungkap Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/15/3182601//viral_fortuner_lawan_arah-iUVx_large.jpg
Viral Aksi Arogan Pengemudi Fortuner Lawan Arah, Disetop Malah Nantangin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/612/3182579//viral-7lIx_large.jpg
Viral Pengemudi Fortuner Lawan Arah Malah Nantangin Mau Diaduin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182572//polisi_di_bogor_tolak_suap_rp100_ribu-TWVw_large.PNG
Viral! Polisi di Bogor Tolak Suap Rp100 Ribu dari Pelanggar Lalu Lintas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement