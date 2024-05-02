Viral di Medsos Oknum Suporter Bola Bentrok di Stasiun Manggarai

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) oknum suporter bola terlibat bentrok di Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu (1/5/2024).

External Relations and Corporate Image CareKAI Commuter, Leza Arlan pun mengonfirmasi peristiwa tersebut. Ia mengatakan, keributan terjadi di area hall lantai 1 Stasiun Manggarai pada 19.50 WIB.

"Dapat kami sampaikan bahwa keributan terjadi antar pengguna yang terindikasi sebagai supporter sepakbola," katanya kepada wartawan, Kamis (2/5/2024).

"Seluruh petugas keamanan di Stasiun Manggarai yang terdiri dari PKD dan BKO Marinir langsung melakukan pengamanan di area hall lantai 1 tersebut," sambungnya.

Leza menjelaskan, kejadian bermula saat Commuter Line No. 1059B dengan rute Bogor - Manggarai masuk di stasiun Manggarai dan proses penurunan pengguna KRL.

"Lalu terdapat rombongan pengguna (indikasi suporter bola), pada saat berada di area hall lantai 1 tiba-tiba rombongan tersebut berhamburan mengejar pengguna lain yang terindikasi sebagai suporter sepakbola klub lainnya," katanya.

"Tanpa diketahui permasalahannya sehingga pengguna yang di kejar berlari dan berpencar menuju ke area gate timur, gate barat dan peron," sambungnya.