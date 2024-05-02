Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pembunuh Wanita Dalam Koper Curi Rp43 Juta Usai Bersetubuh, Polisi Gali Motif Ekonomi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |13:28 WIB
TKP Ditemukannya Mayat Wanita Dalam Koper/ist
A
A
A

JAKARTA- Tersangka AARN ternyata mencuri uang sebanyak Rp43 juta setelah melakukan pembunuhan terhadap RM (50) yang jasadnya ditemukan dalam koper. Pelaku juga sempat menyetubuhi korban.

"Benar, pelaku mengambil uang korban Rp43 juta," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Kamis (2/5/2024).

Diketahui uang terbut bukan milik korban melainkan milik perusahaaan yang dibawa oleh korban dan akan disetorkan ke bank.

Penyidik kata dia juga mulai mendalami kemungkinan adanya motif ekonomi di balik kasus pembunuhan tersebut.

"Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif," tutup mantan Kapolres Jakarta Selatam tersebut.

Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu menambahkan, tersangka juga sempat menyetubuhi korban sebelum membunuhnya.

Halaman:
1 2
      
