INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pembuat Ganja Sintetis Pinaca di Bogor Belajar Online, Beli Bahan Baku dari China Pakai Kripto

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |19:19 WIB
Pembuat Ganja Sintetis Pinaca di Bogor Belajar <i>Online</i>, Beli Bahan Baku dari China Pakai Kripto
Pengungkapan kasus ganja sintetis. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan kelompok di kasus pabrik tembakau sintetis Pinaca mendapatkan bahan baku dari China. Bahkan, proses transaksi menggunakan uang kripto.

"Kemudian perkusornya ini dibeli dari China untuk transaksi pembayarannya mereka menggunakan kripto," ujar Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ario Seto, Kamis (2/5/2024).

Seluruh bahan baku ganja sintetis Pinaca dibeli oleh F yang merupakan pemodal dari pabrik narkoba tersebut. Tak hanya itu, dia juga menyediakan peralatan hingga biaya akomodasi.

"Ini yang menarik dari jaringan ini adalah Pinaca-nya, kalau biasanya Pinaca-nya dari luar, kalau ini nggak, Pinaca-nya yang dibikin dari sini. luar biasa," sebutnya.

Dari hasil pendalaman, tersangka F memperolah ilmu membuat tembakau sintetis Pinaca dari salah satu situs. Kemudian dia mengajarkannya kepada tersangka lain.

"Untuk panduannya itu diambil dari sebuah website, dari website online. Jadi dia belajar dari situ, dan itu yang dia turunkan kepada laboratorius itu. Jadi sambil dipandu tuh, dipandu melalui handphone dan CCTV," kata Suyudi.

Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya membongkar keberadaan laboratorium atau pabrik tembakau sintetis (MDMP-4en) jenis Pinaca di perumahan Mountain View Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan pemeriksaan, para tersangka yang terlibat merupakan jaringan internasional.

Halaman:
1 2
      
