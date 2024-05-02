Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RTH Tubagus Angke Jadi Tempat Pelacuran, Kondom dan Tisu Bekas Berserakan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |19:42 WIB
RTH Tubagus Angke Jadi Tempat Pelacuran, Kondom dan Tisu Bekas Berserakan
Ilustrasi (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat diduga dijadikan tempat prostitusi. Ditemukan banyak alat kontrasepsi atau kondom berserakan di lokasi, serta tisu bekas dan bungkus rokok.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan bahwa pihaknya akan menjaga ketat RTH Tubagus Angke untuk mengantisipasi penyalahgunaannya.

"Kami tempatkan anggota. Sudah jaga di situ. Kami tempatkan anggota secara rutin yang menjaga di situ setiap malam," ujar Arifin, Kamis (2/5/2024) kepada awak media.

 BACA JUGA:

Arifin menyebutkan pihaknya juga melibatkan masyarakat, rukun warga serta aparat setempat untuk menjaga ruang terbuka hijau tersebut.

"Di Jakbar kami lihat situasional kalau sudah aman, kondusif. Kami juga melibatkan potensi masyarakat, RW, aparat wilayah kecamatan, kelurahan, untuk sama-sama (menjaga)," papar Arifin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/338/3005153/warga-ciomas-gerebek-kontrakan-diduga-tempat-praktik-prostitusi-y6yAaAEJNe.jpg
Warga Ciomas Gerebek Kontrakan Diduga Tempat Praktik Prostitusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/340/2987149/jalankan-bisnis-esek-esek-ibu-rumah-tangga-ditangkap-polisi-M44Wo7ttmZ.jpg
Jalankan Bisnis Esek-Esek, Ibu Rumah Tangga Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/525/2978417/polisi-bongkar-prostitusi-berkedok-panti-pijat-di-sukabumi-tarif-rp1-3-juta-sekali-kencan-E8PAT9mNFp.jpg
Polisi Bongkar Prostitusi Berkedok Panti Pijat di Sukabumi, Tarif Rp1,3 Juta Sekali Kencan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/338/2911628/puluhan-kafe-remang-remang-di-cilincing-bakal-diratakan-pz5iIfcyVD.jpg
Puluhan Kafe Remang-Remang di Cilincing Bakal Diratakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/340/2898806/murka-puluhan-emak-emak-di-karawang-nekat-geruduk-tempat-prostitusi-ENJXh3u1jE.jpg
Murka! Puluhan Emak-Emak di Karawang Nekat Geruduk Tempat Prostitusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/338/2889889/rekrut-anak-di-bawah-umur-muncikari-mami-icha-diduga-punya-jaringan-prostitusi-Y8LB0X5U3o.jpg
Rekrut Anak di Bawah Umur, Muncikari Mami Icha Diduga Punya Jaringan Prostitusi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement