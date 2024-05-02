RTH Tubagus Angke Jadi Tempat Pelacuran, Kondom dan Tisu Bekas Berserakan

JAKARTA - Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat diduga dijadikan tempat prostitusi. Ditemukan banyak alat kontrasepsi atau kondom berserakan di lokasi, serta tisu bekas dan bungkus rokok.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan bahwa pihaknya akan menjaga ketat RTH Tubagus Angke untuk mengantisipasi penyalahgunaannya.

"Kami tempatkan anggota. Sudah jaga di situ. Kami tempatkan anggota secara rutin yang menjaga di situ setiap malam," ujar Arifin, Kamis (2/5/2024) kepada awak media.

Arifin menyebutkan pihaknya juga melibatkan masyarakat, rukun warga serta aparat setempat untuk menjaga ruang terbuka hijau tersebut.

"Di Jakbar kami lihat situasional kalau sudah aman, kondusif. Kami juga melibatkan potensi masyarakat, RW, aparat wilayah kecamatan, kelurahan, untuk sama-sama (menjaga)," papar Arifin.