Jelang Nobar Timnas Indonesia U-23 di Monas, Penonton Mulai Berdatangan

JAKARTA - Monumen Nasional (Monas) jadi lokasi nonton bareng (nobar) perebutan juara ke-3 antara Timnas Indonesia U-23 kontra Irak U-23 di Piala AFF U23. Terlihat sejumlah petugas masih melakukan persiapan.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, belum banyak masyarakat Jakarta yang berdatangan ke lokasi nobar tersebut. Namun terlihat beberapa warga sudah berkumpul di sekitaran tempat nobar di Mpnas untuk menikmati nobar yang telah disediakan oleh Pemprov DKI tersebut.

Walaupun belum banyak, tetapi sejumlah orang sudah mulai berdatangan ke Monas dengan menggunakan baju berwarna merah, tak sedikit pula yang mengenakan jersey dari Timnas Indonesia.

Tiga buah layar besar terpasang di pelataran Monas untuk warga yang ingin menonton Timnas Indonesia. Bahkan sebelum pertandingan dimulai malam nanti, Pemprov DKI sudah menyiapkan hiburan-hiburan menarik untuk para penonton.

Sejumlah bangku VVIP juga terpasang di depan layar besar itu. Pasalnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beserta jajaran akan nobar di Monas.

Sebelumnya, Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Monas Isa Sanuri mengungkapkan, Monas mampu menampung 15 sampao 20 ribu penonton saat acara nonton bareng (nobar) Timnas Indonesia U-23 melawan Irak U-23, malam nanti.

"Monas nanti bisa menampung target penonton 15 sampai 20 ribu orang," kata Isa saat dihubungi, Kamis (2/5/2024).