Banyak Ditemukan Kondom, Pj Gubernur Minta RTH Tubagus Angke Dipasang CCTV

JAKARTA - Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi meminta Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat dibuat jogging track hingga dipasang kamera pengintai atau CCTV.

"Ya trek joging, lampu bina marga, cctv. Ya harus gitu. Ya trek joging bagus. Jaganya ada CCTV, lampu diterangin," ujar Heru Budi Hartono kepada wartawan, Kamis (2/5/2024).

Terkait kapan pemasangan CCTV dan jalur jogging track, Heru memastikan akan segera dilakukan.

"Ya kalau ada anggaran dari bina marga sekarang bisa ada (anggaran perubahan)," pungkas Heru Budi.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat diduga digunakan sebagai tempat prostitusi usai ditemukan banyak alat kontrasepsi (kondom) berserakan.