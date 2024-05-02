Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ribuan Suporter Timnas Mulai Padati Lokasi Nobar di GBK

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |22:27 WIB
Ribuan Suporter Timnas Mulai Padati Lokasi Nobar di GBK
Suporter Timnas di GBK (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan Suporter Timnas Indonesia mulai mendatangi Plaza Utara Stadion Utama Gelora Bung Karno yang merupakan lokasi nonton bareng (Nobar) antar Indonesia U-23 vs Irak U-23. Mereka datang dengan penuh antusias dan harapan agar skuad asuhan Shin Tae Yong bisa meraih kemenangan.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, para suporter tiba di lokasi nobar sekitar pukul 21.30 WIB. Mereka datang dengan yel-yel yang membuat suasana nobar makin meriah. Pertandingan sendiri akan dimulai pada pukul 22.30 WIB.

"Kami datang lagi, Timnas Indonesia, lantang ku bernyanyi, ooo, woowoo," bunyi yel-yel suporter timnas Indonesia.

Suasana makin meraih dengan tambahan petasan kembang api dan flare yang dibawa oleh para suporter. Para pendukung lainnya yang telah datang lebih dulu juga ikut merasakan euforia atas kedatangan para suporter timnas Indonesia yang penuh antusias menyanyikan yel-yel.

Lokasi nobar yang disediakan oleh PSSI dilengkapi fasilitas 6 video tron untuk menyiarkan pertandingan tersebut. Nampak para suporter duduk di depan video tron sambil menunggu laga itu mulai.

Salah satu Suporter Timnas Chowbada, yang ditemui MNC Portal Indonesia, berharap pada laga ini Rizky Ridho cs bisa tampil menyerang sejak peluit awal dibunyikan. Sebab dia melihat pada pertandingan sebelumnya melawan Uzbekistan, pola permainan Timnas Indonesia lebih bertahan.

Halaman:
1 2
      
