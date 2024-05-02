Nobar Perebutan Juara 3 Piala AFC U-23, Pendukung Indonesia Pede Timnas Ungguli Irak

JAKARTA - Pendukung Timnas sepak bola Indonesia U-23 ramai memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (2/5) malam. Para pendukung itu datang ke kawasan Monas untuk menonton bareng perebutan juara ketiga Piala AFC U-23 antara Indonesia melawan Irak.

Pantauan di lokasi, kawasan Monas telah ramai dikunjungi warga sejak pukul 20.00 WIB meskipun kick off pertandingan masih akan berlangsung pada pukul 23.00 WIB. Para pendukung Garuda Muda itu pun percaya diri Indonesia bisa mendapatkan kemenangan.

BACA JUGA: Ribuan Suporter Timnas Mulai Padati Lokasi Nobar di GBK

Para pendukung Indonesia terlihat berangkat ke lokasi nobar yang didukung MNC Group itu secara berkelompok. Beberapa di antaranya terlihat kompak mengenakan seragam timnas khas berwarna merah.

Bahkan dalam beberapa waktu para pendukung timnas terlihat meneriaki yel-yel untuk mendukung Timnas Indonesia. Yang lainnya terlihat meneriaki prediksi skor mereka dengan teriakan menang.