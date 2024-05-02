Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nobar Perebutan Juara 3 Piala AFC U-23, Pendukung Indonesia Pede Timnas Ungguli Irak

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |22:47 WIB
Nobar Perebutan Juara 3 Piala AFC U-23, Pendukung Indonesia Pede Timnas Ungguli Irak
Suporter Timnas di Monas (foto: dok MPI)
JAKARTA - Pendukung Timnas sepak bola Indonesia U-23 ramai memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (2/5) malam. Para pendukung itu datang ke kawasan Monas untuk menonton bareng perebutan juara ketiga Piala AFC U-23 antara Indonesia melawan Irak.

Pantauan di lokasi, kawasan Monas telah ramai dikunjungi warga sejak pukul 20.00 WIB meskipun kick off pertandingan masih akan berlangsung pada pukul 23.00 WIB. Para pendukung Garuda Muda itu pun percaya diri Indonesia bisa mendapatkan kemenangan.

Para pendukung Indonesia terlihat berangkat ke lokasi nobar yang didukung MNC Group itu secara berkelompok. Beberapa di antaranya terlihat kompak mengenakan seragam timnas khas berwarna merah.

Bahkan dalam beberapa waktu para pendukung timnas terlihat meneriaki yel-yel untuk mendukung Timnas Indonesia. Yang lainnya terlihat meneriaki prediksi skor mereka dengan teriakan menang.

