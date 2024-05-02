Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Petasan hingga Pesta Flare Meriahkan Lokasi Nobar Timnas saat Ivar Jenner Jebol Gawang Irak

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |23:08 WIB
Suporter Timnas di GBK (foto: dok MPI)
JAKARTA - Ribuan Suporter Timnas Indonesia menyabut gembira atas gol Ivar Jenner ke gawang Irak pada menit 17. Gol itu disambut dengan penyalaan flare hingga petasan oleh ribuan suporter Timnas Indonesia di lokasi nobar Plaza Utara Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, ribuan suporter berteriak-teriak saat gol itu terjadi. Mereka melompat-lompat dan berpelukan dengan sesama rekannya di lokasi nobar itu menyambut gol tersebut.

Terlihat gol itu juga disambut dengan pesta kembang api oleh ribuan suporter dan flare yang membuat suasana nobar menjadi memerah.

Sejak peluit pertama dibunyikan, ribuan suporter Timnas langsung menyanyikan yel-yelnya. Hal tersebut seakan membuat lokasi nobar seperti berada di dalam Stadion langsung

Terlihat para suporter melompat-lompat saat menyanyikan chant dukungan terhadap skuad Garuda Muda. Suara lantang mereka tak pernah terhenti meskipun bercucuran keringat. Selain itu bendera kebanggaan merah putih juga terus dikibarkan.

Sebelumnya, salah satu Suporter Timnas Chowbada, yang ditemui MNC Portal Indonesia, berharap pada laga ini Rizky Ridho cs bisa tampil menyerang sejak peluit awal dibunyikan. Sebab dia melihat pada pertandingan sebelumnya melawan Uzbekistan, pola permainan Timnas Indonesia lebih bertahan.

