Pj Gubernur Heru Nobar Piala AFC U-23 di Monas, Kasih Prediksi Garuda Muda Menang Tipis

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono ikut melaksanakan nonton bareng (nobar) Piala AFC U-23 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (2/5) malam. Heru meyakini pasukan timnas sepak bola Indonesia mampu menang tipis melawan Irak.

Heru Budi tampil mengenakan jersey timnas berwarna merah. Ia pun sempat menyapa para warga sebelum kick off tanda pertandingan dimulai dilakukan.

"Optimis (Indonesia menang), saya (prediksi) satu kosong goal Indonesia," kata Heru Budi di Monas, Kamis (2/5/2024).

Heru tak menjawab saat dimintai prediksinya soal siapa yang akan membuat gol untuk timnas Indonesia.

"Siapa saja (yang menciptakan gol)," kata Heru seraya tersenyum.

Para pendukung Indonesia terlihat berangkat ke lokasi nobar yang didukung MNC Group itu secara berkelompok. Beberapa di antaranya terlihat kompak mengenakan seragam timnas khas berwarna merah.