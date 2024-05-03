Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rakai Pikatan, Pernah Jadi Kepala Desa hingga Raja Mataram

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |06:13 WIB
Rakai Pikatan, Pernah Jadi Kepala Desa hingga Raja Mataram
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

PERNIKAHAN Mpu Manuku atau Rakai Pikatan dengan Pramodhawardani mengantarkannya menjadi Raja Mataram. Saat itu Mataram Kuno masih berada di ibu kota Medang, sebelum akhirnya dipindahkan oleh Rakai Pikatan ke Mamrati.

Terpilihnya Rakai Pikatan tak lepas dari peran menantunya yakni Samaratungga, yang ingin menikahkan anaknya Pramodhawardani dengan Mpu Manuku. Misinya untuk menyatukan dua dinasti besar yakni Dinasti Sanjaya dan Sailendra, di nusantara kala itu akhirnya terwujud berkat pernikahan itu.

Misi penyatuan kedua dinasti leluhur saat menjabat sebagai Raja Mataram itulah dinilai sebagai kecerdasan. Tapi jalannya begitu panjang untuk menuju sana. Samaratungga terlebih dahulu menugaskan Rakai Pikatan untuk memelihara Candi Bhumisambhara, atau yang saat ini bernama Borobudur.

"Berkat pengabdiannya itu, Mpu Manuku yang semula menjabat sebagai pimpinan daerah Patapan dianugerahi Samaratungga berupa beberapa Desa Swatantra atau bebas pajak, sebagaimana pada Prasasti Kayumwungan," demikian dikutip dari buku "13 Raja Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah Kerajaan di Tanah Jawa".

Selain itu, Mpu Manuku diangkat oleh Samaratungga sebagai pimpinan daerah Pikatan, atau selevel kepala desa. Sejak saat itu, Mpu Manuku dikenal sebagai Rakai Pikatan.

Jabatan Mpu Manuku terus melejit saat pernikahan politiknya dengan Pramodhawardani, anak dari Samaratungga, raja yang konon pernah berkuasa di Kerajaan Sriwijaya dan Mataram.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement