HOME NEWS NASIONAL

Masinton Kasih Sinyal PDIP Oposisi, Sebut Konsekuensi dari Pilihan Politik Partai

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |06:48 WIB
Masinton Kasih Sinyal PDIP Oposisi, Sebut Konsekuensi dari Pilihan Politik Partai
Masinton Pasaribu (Foto: iNews)
JAKARTA - Masinton Pasaribu memberi sinyal partainya, PDI Perjuangan, bakal menjadi oposisi pada pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, partai harus menerima konsuekuensi atas pilihan politiknya.

Hal itu diungkapkan dalam acara Interupsi 'Koalisi, Demi Rakyat Apa Kursi Menteri' yang ditayangkan iNews TV.

"Partai kemudian, dia harus konsekuensi," kata Masinton dalam acara itu, Kamis (2/5/2024).

Saat itu pembawa acara Ariyo Ardi kemudian menegaskan apa yang dimaksud dengan konsuensi itu. Masinton pun menganggap bahwa berada di luar pemerintahan itu tidak serta merta menjadi anti pemerintah.

"Artinya kalau kalah jadi oposisi, enggak usah minta-minta, ngemis-ngemis?" tanya Ariyo.

"Iya, betul. Boleh di luar pemerintah, bukan berarti dia harus anti pemerintah. Di luar pemerintahan dia bekerja untuk menjadi penyeimbang," jawab Masinton.

