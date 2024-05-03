Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Karakter Gunung Ruang Erupsi Cepat, Bahkan Hanya Hitungan Jam

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |06:58 WIB
Karakter Gunung Ruang Erupsi Cepat, Bahkan Hanya Hitungan Jam
Gunung Ruang meletus (Foto : PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengungkapkan Gunung Ruang memiliki karakter erupsi cepat, bahkan dalam hitungan jam. Bahkan, PVMBG mengingatkan potensi erupsi yang lebih besar.

Kepala PVMBG Hendra Gunawan mengungkapkan karakteristik cepat erupsi Gunung Ruang terbukti ketika ada peningkatan aktivitas pada 16 April, kemudian hanya beberapa jam saja terjadi erupsi. Kemudian, peningkatan aktivitas kembali terjadi pada 29 April dan di 30 April dini hari terjadi erupsi yang lebih besar.

“Artinya bagi kita harus hati-hati, terbukti hanya jeda 10 harian muncul (erupsi) lagi. Kedepan harus kita antisipasi, bahkan lebih besar. Bahwa kita bisa lihat khasnya Ruang cepat sekali, kita harus respon selalu siaga hitungan jam,” ujar Hendra saat Rapat Koordinasi Penanganan Erupsi Gunung Ruang, dikutip Jumat (3/5/2024).

“Jadi tanggal 16 April kita naikkan ke Waspada dan hari yang sama sore kita harus naik ke Siaga, jarang gunung seperti ini. Ini yang harus kita hadapi kedepan dan satu hari kemudian sudah menjadi awas. Kedepan perlu ada kesiapsiagaan masyarakat yang tinggal tidak jauh dari sana bagaimana ada hal-hal seperti ini lagi,” tambahnya.

Menurut Hendra, secara historis Gunungapi Ruang sangat lazim mengeluarkan awan panas. Gunungapi berjenis stratovolcano ini juga tercatat mengalami rentetan erupsi yang berdampak langsung terhadap kehidupan maupun penghidupan manusia.

“Ternyata dari historisnya Gunung Ruang ini memang sangat lazim mengeluarkan awan panas. Jadi sudah tepat memang ini daerah berbahaya,” jelas Hendra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/340/3002374/breaking-news-gunung-ruang-kembali-meletus-disertai-hujan-batu-dan-gempa-czCKuvNo1i.jpg
Breaking News! Gunung Ruang Kembali Meletus, Disertai Hujan Batu dan Gempa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/337/2999362/3-614-rumah-rusak-akibat-erupsi-gunung-ruang-3-582-orang-masih-mengungsi-16cZbCavUO.jpg
3.614 Rumah Rusak Akibat Erupsi Gunung Ruang, 3.582 Orang Masih Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/337/2999338/bnpb-pastikan-tak-ada-potensi-tsunami-akibat-meletusnya-gunung-ruang-e55dgPpjma.jpg
BNPB Pastikan Tak Ada Potensi Tsunami Akibat Meletusnya Gunung Ruang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/337/2999253/gunung-ruang-turun-level-iii-status-tanggap-darurat-bencana-masih-berlaku-uxRv47WqDv.jpg
Gunung Ruang Turun Level III, Status Tanggap Darurat Bencana Masih Berlaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/340/2998838/gunung-ruang-meletus-warga-terus-dievakuasi-dengan-kapal-perang-hingga-perahu-motor-eh3aMVIKqn.jpg
Gunung Ruang Meletus, Warga Terus Dievakuasi dengan Kapal Perang hingga Perahu Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/519/3146908//gunung_raung_meletus_lagi_semburan_awan_panas_setinggi_900_meter-WBGa_large.JPG
Gunung Raung Meletus Lagi, Semburan Awan Panas Setinggi 900 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement