HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta WNI Meninggal saat Mendaki Gunung Everest, Jenazah Berupaya Dipulangkan

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |07:16 WIB
3 Fakta WNI Meninggal saat Mendaki Gunung Everest, Jenazah Berupaya Dipulangkan
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

SEORANG warga negara Indonesia (WNI) meninggal dunia usai mendaki Gunung Everest beberapa waktu lalu.

Hal tersebut dibenarkan oleh Pelaksana Harian Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek, Anang Ristanto.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Pegawai Kemendikbud

Dia mengatakan bahwa seorang WNI tersebut adalah pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang bernama Marista Rita Sinaga.

"Kami berdukacita yang mendalam atas wafatnya salah satu pegawai kami Marista Rita Sinaga," kata Anang dalam keterangannya, Kamis (2/5/2024).

2. Memulangkan Jenazah

Menurut Anang, Marista meninggal pada Minggu 28 April 2024 pukul 12.15 waktu setempat.

Hingga kini Kemendikbud Ristek tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memulangkan jenazah Marista ke Tanah Air.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi erat dengan berbagai pihak untuk memastikan pemulangan jenazah dan mohon doanya," kata Anang.

