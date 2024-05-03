Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Nama Lain Candi Borobudur dan Rekam Jejak Raja Samaratungga Pembuatnya

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |08:11 WIB
Nama Lain Candi Borobudur dan Rekam Jejak Raja Samaratungga Pembuatnya
Candi Borobudur (Foto : lonelyplanet)
A
A
A

SAMARATUNGGA menjadi raja yang menginisiasi pembangunan Candi Borobudur. Candi megah di wilayah Magelang, Jawa Tengah, itu menjadi bangunan candi yang dikenal dengan Jinaya, Bhumisambhara, atau Sambharabhudara.

Samaratungga, yang berkuasa di Kerajaan Sriwijaya itu juga mengembangkan agama dan kebudayaan yang ditandai dengan dibangunnya Candi Borobudur. Konon hubungan erat Sriwijaya dan Medang, Mataram, membuat pertukaran budaya dan ekonomi yang memperkuat hubungan kedua kerajaan ini.

Prasasti Kayumwungan yang dikeluarkan oleh Rakai Patapan, Mpu Palar atau bernama Dang Karayan Patapan Sida Busu Pelar, pada 26 Mei 824 M itu menyebut tentang nama Samaratungga. Dari prasasti itu dapat ditafsirkan bahwa Mpu Palar membuat prasasti sebagai penghormatan dari seorang bawahan kepada atasan.

"Mengingat Mpu Palar pada tahun itu menjadi raja bawahan Samaratungga," demikian dikutip dari buku "13 Raja Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah Kerajaan di Tanah Jawa" (2016).

Terdapat sumber yang menyebutkan bahwa Samaratungga merupakan putra Maharaja Dananjaya yang bergelar Sri Sanggramadananjaya. Sumber lain menyebutkan bahwa Samaratungga merupakan putra Raja Indra (782-812). Oleh Raja Indra, Samaratungga dinikahkan dengan Dewi Tara, putri Dharmasetu (raja Sriwijaya).

Dari pernikahan tersebut, Samaratungga memiliki putri yang bernama Pramodawardhani (Sri Kahulunan atau Sri Sanjiwana) dan Balaputradewa. Nama Pramodhawardani inilah yang akhirnya dinikahkan dengan Mpu Manuku, atau yang dikenal dengan Rakai Pikatan, ketika Samaratungga berkuasa.

Halaman:
1 2
      
