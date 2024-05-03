Viral Momen Sutiyoso Mantan Gubernur Jakarta Tak Malu Naik Ojol hingga Driver Cium Tangan

JAKARTA - Viral momen Sutiyoso mantan Gubernur Jakarta tak malu naik ojol hingga driver cium tangan. Adapun, video itu tersebar di beberapa akun media sosial.

BACA JUGA: Jokowi Dijadwalkan Beri Penghargaan Satyalencana untuk Gibran hingga Bobby Nasution

Dalam video itu nampak, Sutiyoso baru saja turun dari ojek online (ojol) dengan mengenakan helm berwarna hijau.

Dia pun menggunakan pakaian serba hitam mulai dari kemeja, celana hingga sepatu yang dipergunakannya.

Terlihat, Sutiyoso saat turun dari ojek yang digunakan harus dibantu oleh pengawalnya saat tiba di kediamannya tersebut.

BACA JUGA: 10 Gubernur Legendaris Jakarta Mulai dari Sutiyoso Hingga Ahok

Setelah turun, driver ojek online itu langsung menyalami hingga mencium tangan Sutiyoso tersebut.

"Menerjang macet sat set naik @gojekindonesia Ternyata selain cepet driver nya juga sopan2 atau masih terbawa suasana halal bihalal yah . Thank you @gojekindonesia bapak saya di layani nya kayak bonceng in bapak sendiri sampe salim" tulis Renny Sutiyoso dalam akun instagramnya.