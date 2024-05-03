Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Momen Sutiyoso Mantan Gubernur Jakarta Tak Malu Naik Ojol hingga Driver Cium Tangan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |08:14 WIB
Viral Momen Sutiyoso Mantan Gubernur Jakarta Tak Malu Naik Ojol hingga Driver Cium Tangan
Viral Sutiyoso naik ojol (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Viral momen Sutiyoso mantan Gubernur Jakarta tak malu naik ojol hingga driver cium tangan. Adapun, video itu tersebar di beberapa akun media sosial.

Dalam video itu nampak, Sutiyoso baru saja turun dari ojek online (ojol) dengan mengenakan helm berwarna hijau.

Dia pun menggunakan pakaian serba hitam mulai dari kemeja, celana hingga sepatu yang dipergunakannya.

Terlihat, Sutiyoso saat turun dari ojek yang digunakan harus dibantu oleh pengawalnya saat tiba di kediamannya tersebut.

Setelah turun, driver ojek online itu langsung menyalami hingga mencium tangan Sutiyoso tersebut.

"Menerjang macet sat set naik @gojekindonesia Ternyata selain cepet driver nya juga sopan2 atau masih terbawa suasana halal bihalal yah . Thank you @gojekindonesia bapak saya di layani nya kayak bonceng in bapak sendiri sampe salim" tulis Renny Sutiyoso dalam akun instagramnya.

Halaman:
1 2
      
