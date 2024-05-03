Ternyata Ini Pangkat Bek Timnas Indonesia U-23 Muhammad Ferarri di Anggota Kepolisian

JAKARTA - Ternyata ini pangkat bek Timnas Indonesia U-23 Muhammad Ferarri di anggota kepolisian. Pasalnya dia mengikuti pendidikan polisi bersama beberapa pemain muda BRI Liga 1 lainnya.

Lantas apa pangkat yang dimiliki oleh Muhammad Ferrari? Hal ini menjadi banyak perbincangan dari warganet.

Ternyata ini pangkat bek Timnas Indonesia U-23 Muhammad Ferarri di anggota kepolisiant Brigadir Polisi Dua (Bripda). Ia bertugas di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya. Di Timnas Indonesia U-23, Ferarri bukanlah satu-satunya pemain yang berstatus anggota polisi.

Sebagai informasi,pemain yang lahir di Jakarta, 21 Juni tahun 2003, itu ternyata memang memiliki latar belakang olahragawan.

Lahir dari kedua orang tua yang sempat menjadi pevoli profesional, membuat Ferarri kecil sangat menyukai olahraga sejak duduk di bangku Taman Kanak-kanak. Sepak bola menjadi olahraga kesukaannya karena tepat di belakang rumahnya terdapat lapangan yang membuatnya rutin bermain sepak bola setiap sore.