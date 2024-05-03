Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Ungkap Gratifikasi Mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Rp149 Miliar

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |08:36 WIB
KPK Ungkap Gratifikasi Mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Rp149 Miliar
Puput Tantriana Sari (Foto : Antara)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penyidikan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS) dkk. Kasus tersebut pun akan bergulir di meja sidang.

"Hari ini (2 Mei 2024) bertempat di Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong, telah selesai dilaksanakan penyerahan Tersangka dan barang bukti dalam perkara lanjutan penerimaan gratifikasi dan TPPU dengan Tersangka PTS dkk," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan.

Ali menjelaskan, uraian unsur pasal gratifikasi dan TPPU telah dilengkapi Tim Penyidik sehingga Tim Jaksa nyatakan siap untuk dibawa ke persidangan Tipikor.

"Sepanjang proses penyidikannya, diperoleh nilai penerimaan grafitikasinya mencapai Rp149 Miliar yang kemudian ada yang diubah hingga disamarkan melalui TPPU dengan nilai mencapai Rp90 miliar," ujarnya.

Tim Jaksa menurut Ali, segera menyiapkan surat dakwaan dan kelengkapan administrasinya untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA) sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021.

(Angkasa Yudhistira)

      
