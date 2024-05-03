Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lewat Presidential Club, Rencana Prabowo Rutinkan Pertemuan Mantan Presiden

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |14:36 WIB
Lewat <i>Presidential Club</i>, Rencana Prabowo Rutinkan Pertemuan Mantan Presiden
Prabowo Subianto (Foto Okezone)
JAKARTA - Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto memiliki rencana untuk mempertemukan secara rutin mantan Presiden Indonesia yang masih ada. Untuk itu, Prabowo akan membentuk 'Presidential Club'.

"Presidensial Club itu istilah saya saja, bukan institusi. Essensinya Pak Prabowo ingin para mantan Presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan," kata juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, Jumat (3/5/2024).

Dahnil mengatakan, bahwa Presidential Club ini nantinya akan ditujukan kepada semua mantan Presiden yang masih hidup. Sehingga, kata dia, terjaga silaturhim kebangsaannya dan menjadi teladan bagi seluruh elemen Bangsa.

"Pak Prabowo berharap, sebagai bangsa besar para pemimpinnya kompak, rukun, guyub memikirkan dan bekerja untuk kepentingan rakyat banyak, terlepas dari perbedaan pandangan politik dan sikap politik," ujarnya.

"InsyaaAllah pada waktunya, Pak Prabowo pasti bertemu secara bersamaan, duduk bersama dengan Pak Jokowi, Pak SBY dan Bu Megawati," tutur dia melanjutkan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
