Jokowi Gelar Ratas Erupsi Gunung Ruang, Tekankan Penyelesaian Urusan Pengungsi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas terkait penanganan pengungsi Erupsi Gunung Ruang yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari ini, Jumat (3/5/2024).

Jokowi mengatakan bahwa sejak tanggal 16 April hingga 30 April 2024 telah terjadi erupsi Gunung Ruang. Erupsi tersebut berdampak adanya 9 ribu pengungsi.

"Dari sejak 16 April hingga 30 April 2024 telah terjadi erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara yang berdampak pada kurang lebih 9 ribu pengungsi dan kurang lebih 12 ribu penduduk yang perlu kita evakuasikan. Juga adanya penutupan bandara," kata Jokowi dalam arahannya, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

BACA JUGA:

Jokowi pun meminta kepada para menteri dan lembaga terkait untuk menyelesaikan masalah pengungsian. Menurutnya perlu adanya relokasi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Ruang.

"Oleh sebab itu pada siang hari ini yang pertama kita akan menyelesaikan urusan pengungsi. Karena tata ruang yang ada mereka tidak boleh kembali ke tempat asal, sehingga diperlukan relokasi untuk pemukiman yang harus dipercepat," kata Jokowi.

BACA JUGA:

Terkait urusan pertanahan, rumah hingga yang berkaitan dengan pekerjaan, Jokowi menyebut telah dilakukan pendataan penduduk yang tersedia di lokasi.

"Kemudian pastikan bahwa lokasi yang dituju sudah clean and clear. ini nanti Pak Menteri ATR, lapangannya dilihat betul. Kemudian juga pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur serta juga skema bantuan selama relokasi," kata Jokowi.

Jokowi juga menekankan untuk mengidentifikasi bangun yang rusak dan infrastruktur yang terdampak akibat erupsi Gunung Ruang.

"Dan yang paling penting identifikasi beberapa bangunan yang rusak dan infrastruktur yang terdampak baik itu sekolah, rumah sakit ataupun jembatan dan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan," kata Jokowi.

Beberapa menteri yang hadir dalam ratas tersebut yakni, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wamenkeu Suahasil Nazara, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Berdasarkan informasi dari BNPB, Gunung Ruang mengalami peningkatan status kembali yang sebelumnya Level III atau Siaga menjadi level IV atau Awas pada Selasa, 30 April 2024 pukul 01.30 WITA.