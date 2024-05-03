Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Ruang, Jokowi ke AHY: Pastikan Lokasinya Clean and Clear

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |15:02 WIB
Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Ruang, Jokowi ke AHY: Pastikan Lokasinya Clean and Clear
Presiden Joko Widodo gelar ratas penanganan pengungsi erupsi Gunung Ruang (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menyelesaikan urusan pertanahan untuk merelokasi penduduk yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait penanganan pengungsi Erupsi Gunung Ruang yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari ini Jumat (3/5/2024).

"Pastikan bahwa lokasi yang dituju sudah clean and clear. ini nanti pak Menteri ATR, lapangannya dilihat betul. Kemudian, juga pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur serta juga skema bantuan selama relokasi," kata Jokowi dalam arahannya.

Jokowi juga menekankan untuk mengidentifikasi bangun yang rusak dan infrastruktur yang terdampak akibat erupsi Gunung Ruang.

"Dan yang paling penting identifikasi beberapa bangunan yang rusak dan infrastruktur yang terdampak baik itu sekolah, rumah sakit ataupun jembatan dan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan," kata Jokowi.

Jokowi juga mengatakan bahwa sejak tanggal 16 April hingga 30 April 2024 telah terjadi erupsi pada Gunung Ruang. Erupsi tersebut berdampak pada 9 ribu pengungsi.

"Dari sejak 16 April hingga 30 April 2024 telah terjadi erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara yang berdampak pada kurang lebih 9 ribu pengungsi dan kurang lebih 12 ribu penduduk yang perlu kita evakuasikan. Juga adanya penutupan bandara," kata Jokowi.

