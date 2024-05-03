Timnas Indonesia U-23 Gagal Raih Tepat Ketiga di Piala Asia U-23, Selengkapnya di Okezone Updates

Okezone Updates pada Jumat (03/05/2024) berisikan tentang berita terkini. Salah satunya ada berita tentang Timnas Indonesia U-23 yang gagal meraih posisi ketiga di Piala Asia U-23 2024.

Pada pertandingan di posisi ketiga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Kamis (02/05/2024) Skuad Garuda Muda kalah dramatis 1-2 dari Timnas Irak U-23.

Indonesia U-23 sempat membuka harapan untuk meraih juara ketiga Piala Asia U-23 2024 melalui gol Ivar Jenner (19'). Namun, Irak mampu membalikan keadaan lewat sepasang gol Zaid Tahseen (27') dan Ali Jasim (96') untuk merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024.

Kekalahan dari Irak membuat Timnas Indonesia U-23 harus menjalani babak playoff dengan menghadapi peringkat keempat Konfederasi Sepakbola Afrika. Tim besutan Shin Tae-yong itu pun harus melawan Timnas Guinea U-23 untuk memperebutkan satu tempat di Olimpiade Paris 2024.