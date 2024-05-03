Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pelaku Pembunuhan Dua Kali Beli Koper, yang Pertama Tak Muat untuk Jasad Korban

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |15:56 WIB
Pelaku Pembunuhan Dua Kali Beli Koper, yang Pertama Tak Muat untuk Jasad Korban
Rekaman CCTV pembunuhan wanita dalam koper (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Tersangka Ahmad Arif Ridwan Nuwloh (AARN) dua kali membeli koper setelah membunuh Rini Mariany di kamar salah satu hotel di Bandung, Jawa Barat. Koper kedua yang dibeli karena koper pertama kekecilan.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya menyebut koper pertama yang dibeli tersangka berwarna coklat. Namun, koper itu terlalu kecil untuk tubuh Rini Mariany.

"Tersangka keluar hotel untuk membeli koper berwarna coklat terlebih dahulu yang ukurannya lebih kecil dari ini," ujar Twedi, Jumat, (3/5/2024).

Karena ukuran koper coklat terlalu kecil, maka, tersangka memutuskan untuk membeli lagi yang lebih besar. Pembelian koper itupun menggunakan uang perusahaan yang diambil tersangka dari korban.

"Tersangka keluar lagi membeli koper yang ada di depan sebagai barang bukti. Kemudian memasukan korban ke dalam koper tersebut," ucapnya.

Tersangka membunuh Rini dengan cara membenturkan kepalanya hingga pingsan. Kemudian, membekap dan mencekiknya hingga tewas.

