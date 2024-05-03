Jokowi Minta Rumah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Direlokasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada warga di sekitar Gunung Ruang untuk mau direlokasi ke tempat yang aman. Warga tidak boleh kembali menempati rumah di sekitar Gunung Ruang

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas terkait penanganan pengungsi Erupsi Gunung Ruang yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari ini, Jumat (3/5/2024).

"Oleh sebab itu pada siang hari ini yang pertama kita akan menyelesaikan urusan pengungsi. Karena tata ruang yang ada mereka tidak boleh kembali ke tempat asal. Sehingga diperlukan relokasi untuk pemukiman yang harus dipercepat," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa sejak tanggal 16 April hingga 30 April 2024 telah terjadi erupsi pada Gunung Ruang. Erupsi tersebut berdampak pada 9 ribu pengungsi.

"Dari sejak 16 April hingga 30 April 2024 telah terjadi erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara yang berdampak pada kurang lebih 9 ribu pengungsi dan kurang lebih 12 ribu penduduk yang perlu kita evakuasikan. Juga adanya penutupan bandara," kata Jokowi

Terkait urusan pertanahan, rumah hingga yang berkaitan dengan pekerjaan, Jokowi menyebut telah dilakukan pendataan penduduk yang tersedia di lokasi.

"Kemudian pastikan bahwa lokasi yang dituju sudah clean and clear. ini nanti pak Menteri ATR, lapangannya dilihat betul. Kemudian juga pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur serta juga skema bantuan selama relokasi," kata Jokowi.

Jokowi juga menekankan untuk mengidentifikasi bangun yang rusak dan infrastruktur yang terdampak akibat erupsi Gunung Ruang.