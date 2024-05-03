Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Erupsi Gunung Ruang, 301 KK Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow Selatan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |16:18 WIB
Erupsi Gunung Ruang, 301 KK Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow Selatan
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, pihaknya akan melakukan relokasi terhadap 301 kepala keluarga (KK) yang bertempat tinggal disekitar Gunung Ruang, Sulawesi Utara.

"301 KK sementara ini, ini dihitung," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Terkait total lahan untuk relokasi, AHY menyebut bahwa pihaknya masih melakukan perhitungan. Namun, kata AHY, masyarakat nantinya akan direlokasi ke Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Bolaang Mongondow Selatan.

"Ini kenapa dipilih alasannya adalah cocok dengan maya pencaharian mayoritas warga di Kabupaten Sitaro, di tempat Gunung Ruang. Bisa buat nelayan dan petani kelapa," kata AHY.

AHY menegaskan, pemerintah akan membeli tanah milik masyarakat sesuai prosedur untuk dijadikan lahan relokasi bagi warga yang terdampak Erupsi Gunung Ruang.

Halaman:
1 2
      
