Gempa M4,2 Guncang Way Kanan Lampung

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 4,2 mengguncang Way Kanan, Lampung, Jumat 3 Mei 2024, pukul 16.40 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpusat di darat.

Sementara itu, pusat gempa berada di 12 km Tenggara Way Kanan pada koordinat 4.62 Lintang Selatan – 104.52 Bujur Timur.

"Gempa Mag:4.2, 03-May-2024 16:40:25WIB, Lok:4.62LS, 104.52BT (12 km Tenggara WAYKANAN-LAMPUNG), Kedlmn:193 Km," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )