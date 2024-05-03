Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usut Korupsi Tambang, Kejagung Dinilai Tepat Kejar Pengembalian Kerugian Negara

Rico Afrido , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |17:23 WIB
Usut Korupsi Tambang, Kejagung Dinilai Tepat Kejar Pengembalian Kerugian Negara
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus korupsi di sektor tambang mendapat respons positif dari berbagai pihak. Langkah tersebut dianggap tepat karena kerusakan lingkungan tak bisa dilepaskan dari proses pertambangan.

Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Deding Ishak, menyambut baik langkah Kejagung. Dalam konteks kekayaan alam (sumber daya alam) Indonesia, terutama di bidang pertambangan, penting untuk memastikan pengelolaannya dilakukan dengan transparansi dan integritas yang tinggi.

"Selain kebijakan tata kelola yang harus terus dibenahi, akan tetapi penting, proses penegakan hukum yang dilakukan mengutamakan pengembalian kerugian negara, dan kami berharap Kejaksaan Agung tidak tebang pilih dalam proses penegakan hukum yang dilakukan seperti dalam kasus tambang timah, tentu harus tuntas ditangani," ujar pria yang akrab disapa Prof Deding itu dalam keterangannya, Jumat (3/5/2024).

Ia menegaskan, penegakan hukum adalah langkah terakhir dalam menangani masalah korupsi dari hilir. Oleh karena itu, Komisi Hukum dan HAM MUI mendorong Kejagung untuk juga memperhatikan upaya pencegahan di hulu.

Ini mencakup mekanisme yang efektif untuk mencegah praktik korupsi di sektor pertambangan. Prof Deding menekankan bahwa saat ini bukan masalah regulasi yang menjadi persoalan, karena regulasi sudah ada.

Namun, yang terpenting adalah bagaimana regulasi tersebut ditegakkan dan diimplementasikan. Pihak penegak hukum harus bertindak secara adil dan profesional dalam melaksanakan tugas mereka, tanpa pandang bulu dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan seperti transparan dan objektif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038618/4-fakta-kpk-tetapkan-9-tersangka-kasus-mega-korupsi-proyek-pengerukan-pelabuhan-pyeNc3TlIL.jpeg
4 Fakta KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Mega Korupsi Proyek Pengerukan Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037946/kejagung-kebut-berkas-4-tersangka-korupsi-timah-yang-belum-rampung-0yfQn3Hwe9.jpg
Kejagung Kebut Berkas 4 Tersangka Korupsi Timah yang Belum Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036860/5-fakta-korupsi-109-ton-emas-antam-13-orang-jadi-tersangka-utXkZXFeuw.jpg
5 Fakta Korupsi 109 Ton Emas Antam, 13 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036586/bareskrim-sita-dokumen-barbuk-dugaan-korupsi-pt-spr-xgj6ukY6o7.jpg
Bareskrim Sita Dokumen Barbuk Dugaan Korupsi PT SPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036503/rugikan-negara-rp1-4-miliar-3-tersangka-korupsi-bantuan-cetak-sawah-di-jambi-ditahan-IeBo7AaLNN.jpg
Rugikan Negara Rp1,4 Miliar, 3 Tersangka Korupsi Bantuan Cetak Sawah di Jambi Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036394/jumat-keramat-wali-kota-semarang-tersangka-BGMIjr1YoE.jpg
Jumat Keramat, Wali Kota Semarang Tersangka?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement