HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Buat Presidential Club untuk Mantan Presiden, Jokowi: Bagus!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |17:55 WIB
Prabowo Buat Presidential Club untuk Mantan Presiden, Jokowi: Bagus!
Presiden Jokowi
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik rencana pembentukan Presidential Club. Pembentukan tersebut merupakan rencana dari Presiden terpilih RI Prabowo Subianto.

"Bagus, bagus, bagus," ujar Jokowi saat menghadiri Pameran Kendaraan Listrik di JIEXPO Kemayoran Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Jokowi pun berkelakar bahwa pertemuan antara Presiden dengan mantan Presiden itu dapat dilaksanakan dua hari sekali. "Ya dua hari sekali ya gapapa," kata Jokowi sambil tertawa kecil.

Sekadar diketahui, Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto bakal membentuk Presidential Club yang diisi para mantan Presiden Republik Indonesia (RI) yang masih hidup sampai saat ini.

Juru Bicara Presiden Terpilih Dahnil Azhar Simanjuntak, mengatakan, pembentukan Presidential Club tersebut agar para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan.

