HOME NEWS NASIONAL

Ternyata Ini Jimat Sakti Jenderal Soedirman yang Bikin Kebal dan Susah Ditangkap saat Lawan Penjajah

Shafira Aprilia Hadi , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |18:22 WIB
Ternyata Ini Jimat Sakti Jenderal Soedirman yang Bikin Kebal dan Susah Ditangkap saat Lawan Penjajah
Jenderal Soedirman/tangkapan layar
A
A
A

JAKARTA – Jimat Sakti Jenderal Soedirman yang bikin kebal dan susah ditangkap saat lawan penjajah, menarik untuk diulas.

Soedirman, adalah seorang jenderal pada masa Revolusi Nasional Indonesia dan termasuk dalam pahlawan nasional Indonesia.

Sebagai seorang panglima TNI, ia dikenal dengan kecerdikannya dalam memimpin dan menyusun strategi perang. Ia selalu lolos dalam pertempuran, sehingga dipercaya memiliki jimat.

Dilansir dari berbagai sumber, kisah itu terjadi tepatnya pada 19 Desember 1948. Jenderal Soedirman pun berhasil lolos dari serangan Belanda. Hal ini yang membuat orang bingung dan ingin mengetahui rahasia dari kehebatan Jenderal ini.

Jenderal Soedirman rupanya memiliki tiga jimat yang dikisahkan mampu melindungi dirinya di setiap pertempuran. Diantaranya yaitu, wudhu, sholat tepat waktu, serta mengabdi pada bangsa dan negara.

Hal itu sempat diutarakan oleh Cucunya sendiri Ganang Priambodo Soedirman. Di dalam pertempuran Jenderal Soedirman memang dikenal sebagai muslim yang taat, tak jarang dirinya melakukan dzikir disetiap kali berperang.

