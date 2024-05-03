Viral Chat Game Online Mengarah ke Kekerasan Seksual Anak, Kemen PPPA Angkat Bicara

JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus memberi perhatian pada kasus child grooming yang belakangan marak terjadi di Indonesia.

Salah satu kasus terbaru, yakni dugaan kasus child grooming yang sempat heboh dibicarakan netizen di media sosial X (Twitter).

Sebelumnya, akun X atas nama @olafaa_ mengunggah utas (thread) berisi foto-foto cuplikan layar (screenshot) dari teks yang berkonotasi seksual antara seorang pria dan korban.

Akun @olafaa_ dalam salah satu unggahannya menyatakan bahwa korban adalah pelajar Sekolah Dasar usia 12 tahun, adik dari pelapor yang adalah teman @olafaa_.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Ratna Susianawati memastikan, pihaknya dalam waktu belakangan ini terus gencar berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberantas kasus child grooming di Tanah Air.

Pasalnya, ia menilai, kasus ini dipicu dengan kebiasaan masyarakat terutama anak-anak yang kini sudah tidak bisa jauh dari penggunaan dan pengaruh gadget.

“Ini terus menerus dalam waktu sebulan terakhir ini komitmen semua pihak terus dibangun. Terutama, maraknya pornografi anak yang kemudian juga menjadi salah satu penyebab dan sekarang ini pelaku sudah mengincarnya menggunakan media sosial,” ujar Ratna, saat diwawancara di Kantor Kementerian PPPA, Jakarta, Jumat, (3/5/2024).

“Karena semua orang kan tidak bisa dipisahkan dari penggunaan gadget. Ini menjadi metode sekarang ini menjadi modus operandi yang digunakan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk bisa melakukan kejahatannya dengan berbagai ragam varian,” sambungnya.

Bahkan, ia memastikan Kementerian PPPA bersama kementerian terkait lainnya telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto untuk membahas masalah ini.