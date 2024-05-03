Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadir di Talkshow Fodim, Pemuda Perindo Sampaikan Kekhawatiran Pekerja Muda di Indonesia

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |19:46 WIB
Hadir di Talkshow Fodim, Pemuda Perindo Sampaikan Kekhawatiran Pekerja Muda di Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Direktur Eksekutif Pemuda Perindo, Iqnal Shalat Sukma menyampaikan kekhawatiran pekerja generasi muda Indonesia dalam talkshow yang digelar oleh Forum Diskusi Muda (Fodim) di kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan.

"Saya melihat pemuda ini cemas ketika pengurangan pegawai berarti akan ada penambahan pengangguran, sedangkan yang masuk saja belum," ujarnya dalam talkshow bertema Evolusi Hak Pekerja di era digitalisasi dalam UU Ketenagakerjaan Omnibus Law, Jumat (3/5/2024).

Menurutnya, kecemasan para pemuda Indonesia tentang pekerjaan kerap muncul saat ada isu pemecatan yang terjadi di perusahan-perusahan. Apalagi di era digitalisasi ini, isu manusia tergantikan oleh mesin atau robot.

Sejatinya, kata dia, ada dua persoalan yang harus diselesaikan dalam era digitalisasi ini, mesin khususnya tetap memerlukan orang untuk mengoperasikannya. Sehingga, ada dua tuntutan yang juga perlu dipenuhi.

"Tunturan itu ada dua, pengusaha wajib memberiksn transfer knowladge dari alat tersebut, sedangkan orang yg tadinya manual dipindahkan, bukan dipecat karena saya lihat isunya itu banyak pemecatan melalui WhatsApp," tuturnya.

Selain persoalan itu, bebernya, banyak persoalan lainnya yang kerap muncul dalam dunia pekerjaan, apalagi berkaitan UU Ciptaker Omnibus Law. Menyangkut Omnibus Law, pihaknya pun menganalogikannya seperti kotak pandora dalam mitologi Yunani.

"Saya analogikan seperti kotak pandora, dalam mitologi Yunani kotak pandora itu isinya kekacauan, kejahatan yang tersembunyi antara pengusaha dan penguasa, di luar dari buruh," jelasnya.

Meski kotak pandora itu berisi kejahatan, kata dia, ada harapan dari dalam kotak tersebut jika kotak itu dibuka. Penguasa, pengusaha, dan para buruh bisa belajar dari kesalahan yang ada dalam kotak pandora itu guna memperbaiki masalah-masalah yang ada dan mencapai keadilan.

