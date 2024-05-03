Fodim Gelar Talkshow di Kemang, Jembatani Pengusaha dan Buruh

JAKARTA - Forum Diskusi Muda (Fodim) menggelar talkshow bertajuk Evolusi Hak Pekerja di era digitalisasi dalam UU Ketenagakerjaan Omnibus Law di kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan pada Jumat (3/5/2024).

Talkshow itu digelar untuk menjembatani antara buruh dengan para pengusaha.

"Ini diselenggarakan untuk kota berdiskusi antara stakeholder buruh dengan pengusaha, apa sih permasalahannya, apa masalah di buruh dan pengusaha seperti apa, dan stakeholder seperti apa sehingga bisa menjadi lebih baik lagi," ujar Ketua Fodim, Rescky Noereal Roma pada wartawan, Jumat (3/5/2024)

Kegiatan itu digelar guna memperingati hari buruh yang jatuh pada 1 Mei kemarin, yang mana para buruh pun melakukan aksi demo di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Jakarta. Tak sedikit berbagai tunutan disampaikan buruh, yang mana salah satunya pun masih berkaitan UU Ketenagakerjaan Omnibus Law.