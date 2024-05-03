Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pendidikan di Tengah Ledakan Ilmu Pengetahuan

Opini , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |22:16 WIB
Pendidikan di Tengah Ledakan Ilmu Pengetahuan
Edi Lukito (Dok Pribadi)
A
A
A

SETIAP ganti Menteri, ganti kurikulum” itu adalah secuil kritik atas dunia pendidikan di Indonesia. Sejak merdeka, Indonesia memang sudah beberapa kali mengganti kurikulum pendidikan.

Pada tahun 1947 adalah awal Indonesia menggunakan kurikulum sendiri yang berorientasi pada semangat patriotisme dan nasionalisme. Waktu seiring berjalan, kurikulum itu berubah pertama kali pada era orde lama yaitu tahun 1952 dan 1964.

Saat orde lama, terjadi beberapa kali perubahan kurikulum yaitu tahun 1968, 1975, 1984, dan 1994. Setelah reformasi, kurikulum kembali diubah pada tahun 2004, 2006, 2013. Kemudian, pada tahun 2022 lahir kurikulum pendidikan baru di Indonesia, dengan sebutan kurikulum merdeka.

Gonta-ganti kurikulum tersebut, menurut beberapa kritikus adalah penyebab belum adanya arah yang jelas bagi pendidikan Indonesia. Ketiadaan arah ini, menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia masih kalah jauh dengan negara lainnya di Asia Tenggara, terlebih di dunia.

Menurut hasil penelitian Program for International Student Assessment (PISA) 2022, Indonesia berada di peringkat 68 dari 81 negara di dunia. Dibanding negara Asia Tenggara, Indonesia berada pada tiga terbawah. Hanya lebih unggul dari Filipina dan Kamboja.

Dalil lainnya, menurut para kritikus, seharusnya kurikulum di Indonesia terlebih dahulu dirasakan manfaatnya dan impaknya oleh seluruh lapisan masyarakat, baru kemudian diadakan evaluasi. Tujuannya, agar meminimalisir ketimpangan, yang juga menjadi masalah lama dalam dunia pendidikan kita.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/337/3033277/mengenal-angkie-yudistia-dan-pemikirannya-berjuang-bersama-kelompok-rentan-AkIoAAZgwy.jpg
Mengenal Angkie Yudistia dan Pemikirannya : Berjuang Bersama Kelompok Rentan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/337/3027290/menyelamatkan-masa-depan-puluhan-juta-anak-dan-remaja-u9r4eRODND.jpg
Menyelamatkan Masa Depan Puluhan Juta Anak dan Remaja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/337/3016424/akhirnya-cctv-kasus-vina-muncul-siapa-sutradara-di-balik-pemberitaan-semua-ini-slH29FdhDo.jpg
Akhirnya CCTV Kasus Vina Muncul, Siapa 'Sutradara' di Balik Pemberitaan Semua Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3012854/dulu-indonesia-jaya-dengan-satelit-satelitnya-kini-dengan-starlink-jadi-tidak-berdaya-U7sEsF5REj.jpg
Dulu Indonesia Jaya dengan Satelit-Satelitnya, Kini dengan Starlink Jadi Tidak Berdaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/337/3010228/prof-salim-said-tokoh-pers-yang-meninggal-di-tengah-revisi-uu-penyiaran-mG4TVeUPok.jpg
Prof Salim Said, Tokoh Pers yang Meninggal di Tengah Revisi UU Penyiaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008264/sepak-bola-ada-var-bus-umum-harus-ada-dvr-car-FJTFS3xoap.jpg
Sepak Bola Ada VAR, Bus Umum Harus Ada DVR-Car
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement