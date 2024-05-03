Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pulau Tagulandang Akan Tenggelam Akibat Meletusnya Gunung Ruang Adalah Hoaks!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |22:48 WIB
Pulau Tagulandang Akan Tenggelam Akibat Meletusnya Gunung Ruang Adalah Hoaks!
Gunung Ruang meletus (Istimewa)
JAKARTA - Badan Geologi menegaskan bahwa tidak benar informasi yang menyebutkan Pulau Tagulandang di Sulawesi Utara akan tenggelam akibat erupsi Gunung Ruang.

Gunung Ruang mengalami rangkaian erupsi dengan letusan terbesar terjadi pada 17 April dan 30 April 2024. Setelah erupsi paroksimal akhir April, muncul narasi Pulau Tagulandang akan tenggelam.

"Berita yang tidak benar ini telah meresahkan masyarakat khususnya penduduk yang bermukim di Pulau Tagulandang. Untuk itu perlu disampaikan bahwa berita ini adalah tidak benar (hoaks)," ujar Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid dalam keterangan resminya, Jumat (3/5/2024).

Halaman:
1 2
      
