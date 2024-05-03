Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kisah Sopir Bajaj yang Bertahan di Tengah Gempuran Ojol, Ingin Kuliahkan Anak ke Mesir

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |04:31 WIB
Kisah Sopir Bajaj yang Bertahan di Tengah Gempuran Ojol, Ingin Kuliahkan Anak ke Mesir
Sholihin saat menunggu penumpang di Blok M Square (foto: MPI/Suparjo)
A
A
A

SHOLIHIN (43), sopir bajaj bolak-balik menatap ke arah gerbang atau akses keluar-masuk Blok M Square, Jakarta Selatan, berharap bisa mengantar seorang penumpang ke tempat tujuan.

Cukup lama Sholihin menghabiskan waktu mangkalnya di kawasan Blok M Square, namun belum ada penumpang yang menggunakan jasanya, padahal lokasi tersebut ramai dikunjungi warga.

Tidak banyak yang dilakukan lelaki asal Tegal, Jawa Tengah (Jateng) itu dari dalam bajaj, selain menoleh ke arah orang-orang yang keluar dari pusat perbelanjaan. Raut wajahnya tampak lelah, namun dia harus bertahan.

Belakang ini, pendapatan Sholihin anjlok secara signifikan. Inti persoalannya mayoritas warga memilih atau beralih memakai ojek online (ojol) dan moda transportasi umum lain yang lebih modern dan nyaman.

Dia tak menafikan bahwa bisnis bajaj kalah saing dengan ojol. Sarana transportasi berbasis aplikasi online kian membunuh mata pencaharian utamanya.

“Kalau dulu belum ada saingan, belum ada ojol sama online lah, semenjak ada online ya pengaruhnya parah sih, ojol sama mobil,” ucap Sholihin kepada reporter MNC Portal ketika ditemui di lokasi, Kamis (2/5/2024) malam.

Hingga larut malam total income yang masuk ke kantong hanya mentok Rp 150.000 - Rp 200.000, nilainya pun tergantung situasi. Belum lagi Sholihin harus menyetor ke pemilik bajaj sebesar Rp 30.000, di luar biaya operasional dan konsumsi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180720//museum_agung_mesir-npwV_large.jpg
Museum Arkeologi Mesir Terbesar di Dunia Segera Dibuka, Tampilkan Koleksi Utuh Tutankhamun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177224//perlintasan_rafah-PLnJ_large.jpg
Israel Bersiap Buka Perbatasan Rafah dengan Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/338/3159956//palestina-nCBG_large.jpg
Gelar Aksi Bela Palestina, Massa Kepung Kedubes Mesir Sambil Bawa Panci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/56/3159826//ilustrasi-bYDv_large.jpg
Kitab Orang Mati yang Terkubur Selama Lebih dari 3.000 Tahun Kembali Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/56/3152315//patung_keramik_ushabti_yang_ditemukan_di_puing_puing_kota_imet-UdEM_large.jpg
Kota Mesir Kuno Berusia 2.500 Tahun yang Hilang Kembali Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/18/3152111//ilustrasi-hf1H_large.jpg
Rig Pengeboran Minyak di Teluk Suez Terbalik, 4 Kru Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement