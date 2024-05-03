Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Begal Ditangkap di Bekasi, Sajam hingga Narkoba Disita

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |01:34 WIB
Pelaku Begal Ditangkap di Bekasi, Sajam hingga Narkoba Disita
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Tim Presisi Polres Metro Bekasi Kota menangkap empat remaja terduga pelaku begal di Kampung Pengarebgab, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Keempatnya diciduk saat polisi tengah berpatroli.

Kasat Samapta Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Imam Syafi'i menjelaskan, penangkapan bermula saat tim patroli melihat empat remaja itu tengah jalan beriringan di tengah dini hari. Saat tim patroli mendekatinya, keempat remaja justru hendak melarikan diri.

"Tim mencoba untuk menghampiri, remaja tersebut panik mencoba melarikan diri dan langsung memacu kendaraan untuk menghindari kejaran anggota Presisi," kata Imam saat dikonfirmasi, Kamis (2/5/2024).

Polisi pun melakukan interogasi di lokasi, dari hasil interogasi itu keempat remaja ternyata mengaku hendak mencari sasaran korban untuk dibegal. Adapun keempat remaja itu ialah YB (21), RR (15), SAW (18) dan RA (16).

"Setelah dilakukan penggeledahan padanya didapati dua buah sajam jenis celurit, golok dan," tuturnya.

Selain hendak melakukan begal, keempat remaja itu ternyata juga didapati menyimpan barang narkoba. Adapun barang narkotikanya ialah tembakau sintentis.

