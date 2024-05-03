Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Meski Kalah, Suporter Timnas Tetap Bersorak-Sorak Tinggalkan Lokasi Nobar di GBK

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |01:39 WIB
Meski Kalah, Suporter Timnas Tetap Bersorak-Sorak Tinggalkan Lokasi Nobar di GBK
Suporter Timnas di GBK (foto: dok MPI/Danan)
A
A
A

JAKARTA - Support Timnas Indonesia tetap bereuforia meninggalkan lokasi Nobar di Plaza Utara Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta meski skuad Garuda harus mengaku keunggulan Irak. Anak asuh Shin Tae Yong kalah 1-2 dari Irak dalam pertandingan perebutan posisi ke-tiga piala Asia U-23.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, tiga menit sebelum pertandingan selesai, para suporter mulai menyalakan petasan dan flare di lokasi nobar. Penyalaan itu disambung dengan teriakan yel-yel para suporter sambil meninggalkan lokasi nobar.

Sebelum meninggalkan lokasi itu, sebagian suporter terlihat mengabadikan momentum nobar dengan berswafoto.

Tampak juga sebagian supporter terlihat lesu berjalan keluar dari lokasi nobar usai mengetahui hasil pertandingan tersebut.

Sementara itu, jalannya pertandingan di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, pada menit ke-19, Timnas Indonesia U-23 berhasil memecahkan kebuntuan melalui gol spektakuler yang dicetak oleh Ivar Jenner dari luar kotak penalti. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama karena Irak berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 melalui tandukan Zaid Tahseen pada menit ke-27.

Setelah babak pertama berakhir dengan skor imbang 1-1, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga waktu normal berakhir. Pertandingan pun berlanjut ke babak tambahan.

Halaman:
1 2
      
